Polonya'da maden çöktü: 2 ölü, 10 yaralı

Polonya'nın güneyindeki bir madende göçük meydana gelmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 10 madenci yaralandı. Madende mahsur kalan bir madenciyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Polonya'da maden çöktü: 2 ölü, 10 yaralı

'nın güneyindeki Myslowice kentinde faaliyet gösteren Myslowice-Wesola madeninde sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Göçüğün meydana geldiği bölgedeki 15 madenciden 11'i kaçmayı başarırken, 4 madenci mahsur kaldı.

Kaçmayı başaran madencilerden 9'u hafif yaralı olarak çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 870 metre derinlikte meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin sabah saatlerinde çıkarmayı başardığı 1 madenci yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Halen göçük ve metan gazı patlaması riski bulunan madende çalışmalarını güçlükle yürüten kurtarma ekipleri, 2 madencinin de cansız bedenine ulaştı.

Mahsur kalan dördüncü madenciyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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