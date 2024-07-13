Polonya'da maden ocağı çöktü: Kaybolan işçi 2 gün sonra kurtarıldı

Polonya'da bin 200 metre derinlikteki Rydultowy kömür madeninde perşembe günü yaşanan 3,1 şiddetindeki sarsıntının ardından meydana gelen göçükte kaybolan bir maden işçisinin 2 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından kurtarıldığı belirtildi.



Bölge yetkilisi, maden işçisinin bilincinin açık olduğunu, hava ambulansıyla hastaneye götürüleceğini söyledi.



Göçük nedeniyle 1 madenci hayatını kaybetmiş, 17 madenci yaralanmıştı.