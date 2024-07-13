Polonya'da maden ocağı çöktü: Kaybolan işçi 2 gün sonra kurtarıldı

Polonya'nın güneyindeki Rydultowy kömür madeninde 11 Temmuz'da meydana gelen çökme sonucu kaybolan maden işçisi, 2 günlük çalışmaların ardından sağ bulundu.

Polonya'da maden ocağı çöktü: Kaybolan işçi 2 gün sonra kurtarıldı

'da bin 200 metre derinlikteki Rydultowy kömür madeninde perşembe günü yaşanan 3,1 şiddetindeki sarsıntının ardından meydana gelen göçükte kaybolan bir maden işçisinin 2 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından kurtarıldığı belirtildi.

Bölge yetkilisi, maden işçisinin bilincinin açık olduğunu, hava ambulansıyla hastaneye götürüleceğini söyledi.

Göçük nedeniyle 1 madenci hayatını kaybetmiş, 17 madenci yaralanmıştı.

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