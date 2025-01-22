Polonya'da madende patlama: 12 kişi yaralandı

Polonya'nın güneyindeki Knurow-Szczyglowice madeninde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 12 madenci yaralandı. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Polonya'da madende patlama: 12 kişi yaralandı

'nın güneyindeki Knurow-Szczyglowice taş kömürü madeninde metan gazının sıkışması sonucu patlaması meydana geldi.

Maden ocağının bağlı olduğu Jastrzebska Spolka Weglowa şirketi tarafından yapılan açıklamada, patlamada ilk belirlemelere göre 12 maden işçisinin yaralandığı bildirildi.

Yerin 850 metre altında gerçekleşen patlama sırasında içeride 44 madencinin olduğu aktarıldı.

Yaralanan madenciler çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, madendeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

ABD'yi yine soğuklar vurdu: Kar bile yağmıyordu, fırtına uyarıları verildi

ABD'yi yine soğuklar vurdu: Kar bile yağmıyordu, fırtına uyarıları verildi

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Bitlis'te heyecanlandıran görüntü: Musk'ın Starlink uydularının geçişi böyle izlendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...