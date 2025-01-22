Polonya'da madende patlama: 12 kişi yaralandı

Polonya'nın güneyindeki Knurow-Szczyglowice taş kömürü madeninde metan gazının sıkışması sonucu patlaması meydana geldi.

Maden ocağının bağlı olduğu Jastrzebska Spolka Weglowa şirketi tarafından yapılan açıklamada, patlamada ilk belirlemelere göre 12 maden işçisinin yaralandığı bildirildi.

Yerin 850 metre altında gerçekleşen patlama sırasında içeride 44 madencinin olduğu aktarıldı.

Yaralanan madenciler çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, madendeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.