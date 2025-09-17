Polonya'da "NATO'yla uyumlu" mühimmat fabrikası kuruluyor

BAE Systems, İngiltere’de kullanılan otomasyon teknolojilerini Polonya’ya aktararak üretim kapasitesinde 16 kat artış sağlanacağını açıkladı. Şirketin 155 mm mühimmatları NATO standartlarına uygun, Polonya sistemleriyle uyumlu ve müttefiklerle birlikte kullanılabiliyor.

"ÜRETİM EGEMENLİĞİ SAĞLAYACAK"

PGZ Başkanı Adam Leszkiewicz, bu işbirliğinin Polonya’ya “üretim egemenliği” kazandıracağını ve yeni yetkinlikler sağlayacağını belirtti. Fabrikanın yılda 150–180 bin büyük kalibre mermi üretmesi, dışa bağımlılığı azaltması ve yüzlerce istihdam yaratması hedefleniyor.



BAE Systems CEO’su Charles Woodburn, teknolojinin transferi sayesinde Polonya’nın kritik mühimmat kapasitesini ciddi şekilde artıracağını vurgularken, İngiltere Savunma Bakanı John Healey de bu ortaklığın iki ülke arasındaki savunma sanayi bağlarını güçlendireceğini söyledi.



İnşasına bu yıl başlanacak tesisin 2027–2028 yıllarında tamamlanması planlanıyor.