Polonya'da patlayan yabancı madde Rus İHA'sı çıktı

Polonya'da mısır tarlasında patlayan yabancı maddenin ne olduğu tespit edildi. Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz düzenlediği basın toplantısında, dün yerel saatle 02.00 sularında Osiny köyünde bir mısır tarlasında patlayan yabancı maddenin Rus İHA'sı olduğunu açıkladı.

Ukrayna sınırına 100 kilometre mesafede bulunan Lublin bölgesine bağlı köydeki patlama sonrasında görevlilerin derhal olay yerine intikal ettiğini belirten Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz yapılan incelemeler neticesinde yabancı maddenin İran yapımı Shaded İHA'sının Rus versiyonu olduğunu belirlediklerini aktardı.



Kosiniak-Kamysz, "Bir kez daha Rus tarafından provokasyonla, Rus İHA'sı ile karşı karşıyayız. Barış görüşmelerinin sürdüğü, Rusya'nın NATO'nun güvenliğini tehdit eden, Ukrayna devletine karşı başlattığı savaşın sona ermesine ilişkin umudun olduğu anda Rusya provokasyona başvurmakta. Rusya'nın kritik anlardaki stratejisi provokasyon stratejisidir, hibrit savaş halen devam etmektedir" dedi.



"BİR YEM İHA'SI"

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanı Yardımcısı Dariusz Malinowski ise yaptıkları değerlendirmeye göre söz konusu İHA'nın savaş başlığı taşımayan, kendi kendini imha başlığı taşıyan bir yem İHA'sı olduğunu söyledi. Söz konusu İHA'nın tespit edilmesinin çok güç olduğunu belirten Malinowski, İHA'nın Polonya radarlarına yakalanmamak için muhtemelen çok alçaktan uçtuğunu ifade etti.

S-300 FÜZESİ 2 POLONYALIYI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Osiny köyünde meydana gelen patlama nedeniyle bazı evlerin camları kırılırken, yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. 15 Kasım 2022 tarihinde de Ukrayna'nın Rusya'ya fırlattığı S-300 hava savunma füzesi rotasından çıkarak Polonya'nın güneydoğusundaki Przewodow köyüne düşmüş, olayda 2 Polonya vatandaşı hayatını kaybetmişti.