Polonya'da pedofili skandalı: Rahibe 16 yıl hapis cezası talebi

Polonya'da bir kilisede görev yapan pedofili suçlamasıyla tutuklanan rahip hakkında 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Rahip tarafından taciz edilen mağdur çocukların sayısı, cinsiyetleri, rahip tarafından kaç kere istismara uğradıkları açıklanmadı. Ancak mağdurların hepsinin 15 yaşından küçük olduğu aktarıldı.

Polonya'da pedofili skandalı: Rahibe 16 yıl hapis cezası talebi

'nın güneyindeki Alt Karpatya bölgesindeki bir kilisede görev yapan bir rahip suçlamasıyla tutuklandı.

Krosno Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan rahibin çocukların çıplak fotoğraflarını çektiği, vücut dokunulmazlıklarını ihlal ettiği ve çocuklarla beraber pornografik fotoğraflar çekildiği gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen rahip çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

MAĞDURLARIN HEPSİ 15 YAŞINDAN KÜÇÜK

Önümüzdeki 3 ayı cezaevinde geçirecek olan rahip “15 yaşından küçük çocukların pornografik içerikli fotoğraf, video kaydını gerçekleştirmek” suçundan 10 yıla kadar, “15 yaşından küçük çocukların pornofrafik içerikli fotoğraf ve görüntülerine sahip olmak, saklamak ve yaymak” suçundan 5 yıla kadar hapisle yargılanacak.

Rahip ayrıca “bireye şiddet ya da başka bir şekilde vücut dokunulmazlığını ihlal etmek” suçundan da para cezası ya da 1 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Krosno Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada çocukların yararı gözetilerek mağdur çocukların sayısı, cinsiyetleri, rahip tarafından kaç kere istismara uğradıkları açıklanmadı. Ancak mağdurların hepsinin 15 yaşından küçük olduğu aktarıldı.

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