Polonya'da Rus dronları krizi | Trump: İşte başlıyoruz

Rusya-Ukrayna savaşında bu kez bir NATO üyesi ülke olan Polonya'da tansiyon yükseldi. Dün gece boyunca Polonya hava sahasının Rus İHA'larınca ihlal edildiği duyuruldu. Polonya bazı İHA'ları vurarak imha ettiğini açıkladı.

Konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın dronlar ile Polonya hava sahasını ihlal etmesi de ne oluyor? İşte başlıyoruz" ifadelerini kullandı.