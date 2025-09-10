Polonya'da Rus dronları krizi | Trump: İşte başlıyoruz
ABD Başkanı Donald Trump'tan Polonya hava sahasının Rus İHA'larınca ihlal edilmesine ilk yorum geldi. Trump, konuya ilişkin "İşte başlıyoruz" paylaşımında bulundu.
Rusya-Ukrayna savaşında bu kez bir NATO üyesi ülke olan Polonya'da tansiyon yükseldi. Dün gece boyunca Polonya hava sahasının Rus İHA'larınca ihlal edildiği duyuruldu. Polonya bazı İHA'ları vurarak imha ettiğini açıkladı.
Konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın dronlar ile Polonya hava sahasını ihlal etmesi de ne oluyor? İşte başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
NATO TOPRAKLARINDA RUS DRONLARI KRİZİ
Polonya hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarını düşürdü. Bu, NATO üyesi bir ülkenin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sırasında ateş açtığı bilinen ilk olay.
Başbakan Donald Tusk, NATO anlaşmasının dördüncü maddesini yürürlüğe koyduğunu ve bu maddeye göre ittifak üyelerinin müttefikleriyle istişare talep edebileceğini söyledi.
Tusk, “Büyük çaplı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Bu tür provokasyonları püskürtmeye hazırız. Durum ciddi ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda kimsenin şüphesi yok” dedi. Ancak "Paniğe gerek yok" diye ekledi.
RUSYA: SALDIRI SUÇLAMALARI ASILSIZ
Rusya'nın RIA devlet haber ajansı, bir Rus diplomatın saldırı suçlamalarını “asılsız” olarak nitelendirdiğini ve Polonya'nın düşürülen insansız hava araçlarının Rus menşeli olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadığını söylediğini aktardı.
NATO'NUN 4. VE 5. MADDESİ NE DİYOR?
NATO üyesi bir ülke olan Polonya'ya yönelik hava sahası ihlali ve saldırı şüphesi akıllara NATO'nun 5'nci maddesini getirdi.
5'nci maddeye göre NATO üyesi bir ülke silahlı saldırıya uğrarsa bu ittifakın tümüne yapılmış sayılıyor. Böyle bir durumda NATO'nun güvenliğinin sağlanması için silah kullanımı dahil her tür önlem alınabiliyor.
Reuters haber ajansının haberine göre bir NATO kaynağı, Polonya'nın hava sahasını ihlal etmesinin saldırı olarak değerlendirilmediğini söyledi.
Dolayısıyla NATO tarafından bir saldırı olarak değerlendirilmeyen ihlaller için 5'nci maddenin devreye girmesi de söz konusu olmadı.
Polonya Başbakanı hava sahası ihlali çerçevesinde NATO'nun 4'ncü maddesinin devreye sokulduğunu duyurdu.
4'ncü maddeye göre NATO üyelerini olağanüstü toplantıya çağrılması ve üye ülkeler arasında görüşmeler yapılması bekleniyor.