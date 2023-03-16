Polonya'da Rusya için casusluk yaptıkları şüphesiyle 9 kişi gözaltına alındı

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, yaptığı açıklamada, İç Güvenlik Teşkilatı'nın, Rusya için casusluk yaptığından şüphelenilen 9 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.



Kaminski, şüphelilerin, "Ukrayna'ya yönelik teçhizat, silah ve yardım tedarikini felç etmeyi amaçlayan sabotaj eylemleri" hazırlığında olduklarını kaydetti.



Şüphelilerin Ukrayna'ya yardım taşıyan nakliye araçlarına yerleştirmeyi planladıkları kameralar, elektronik cihazlar ve GPS vericilerine el koyulduğunu bildiren Kaminski, soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

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