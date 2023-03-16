Polonya'da Rusya için casusluk yaptıkları şüphesiyle 9 kişi gözaltına alındı

Polonya'da Rus casusluk şebekesi üyesi olduğu iddia edilen 9 kişinin, Ukrayna'ya silah taşımak için kullanılan demir yolunu izledikleri ve sabotaj eylemleri hazırladıkları iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Polonya'da Rusya için casusluk yaptıkları şüphesiyle 9 kişi gözaltına alındı

 İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, yaptığı açıklamada, İç Güvenlik Teşkilatı'nın, için casusluk yaptığından şüphelenilen 9 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

Kaminski, şüphelilerin, "'ya yönelik teçhizat, ve yardım tedarikini felç etmeyi amaçlayan sabotaj eylemleri" hazırlığında olduklarını kaydetti.

Şüphelilerin Ukrayna'ya yardım taşıyan nakliye araçlarına yerleştirmeyi planladıkları kameralar, elektronik cihazlar ve GPS vericilerine el koyulduğunu bildiren Kaminski, soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

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