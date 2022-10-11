Polonya'da savaş hazırlığı: Sığınak envanteri çıkartılıyor

Rusya'nın dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısının ardından, Polonya sığınaklarının stoklarını çıkarmaya başladı.



Polonya basınında çıkan haberde, Polonya İçişleri ve İdare Bakan Yardımcısı Maciej Wasik'in yorumlarına atıfta bulunarak, tahminen 62 bin “sığınma yerinin” teftişleri ilçe itfaiyeleri tarafından yürütülüyor. İncelemede, her bir sığınağın uygun şekilde donatılıp donatılmadığını ve kullanıma uygun olup olmadığı değerlendirecek. Olmazsa, onları uyarlamak için adımlar atacağız” denildi.



Girişim, komşu Ukrayna'daki çatışmanın tırmandığı bir zamanda gelse de, Maciej Wasik Polonyalıların tehlikede olmadığını vurguladı.



Wasik , "NATO'dayız, Avrupa Birliği'nin bir parçasıyız. Ukrayna'yı güçlü bir şekilde desteklesek de bu savaşta yer almıyoruz, ancak Polonya güvenli bir ülke. En karanlık senaryolara hazırlanıyoruz. Bu konuda kararlıyız. Gerçekleşme ihtimalleri çok düşük olsa da biz onlar için hazırız." dedi.



Ülkenin 62 bin sivil sığınağının, Polonya nüfusunun yalnızca yaklaşık yüzde 3.4'üne eşdeğer olan yaklaşık 1,3 milyon kişiye ev sahipliği yapma kapasitesine sahip olduğu bildiriliyor.



Wielkopolska eyaleti gibi bazı bölgelerde bu tür kamu tesisleri yoktur. Wasik'in bakanlığı Haziran ayında Polonyalıların garajlara ve bodrumlara sığınabileceklerini öne sürmüştü .