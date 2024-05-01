Polonya'da sinagoga molotof kokteylli saldırı

Polonya'nın başkenti Varşova'daki bir sinagoga kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından molotof kokteyli fırlatıldı. Kimsenin yaralanmadığı saldırı yetkililer tarafından kınanırken yetkililer saldırı hakkında bugün açıklama yapacak.

Polonya'da sinagoga molotof kokteylli saldırı

Polisin açıklamasına göre kimliği belirsiz bir saldırgan bugün erken saatlerde Varşova'daki bir sinagoga yanıcı madde içeren bir şişe fırlattı. Polonyalı siyasi liderler saldırıyı kınadı.

'nın baş hahamı Michael Schudrich, Reuters'e verdiği demeçte, Salı gecesi meydana gelen olayda kimsenin yaralanmadığını söyledi. Polis, saldırının nedenini henüz belirlemediklerini açıkladı.

Polis sözcüsü, "Yanıcı sıvı içeren bir şişenin sinagog arazisine atılmasıyla ilgili bilgilendirildik" dedi.

Schudrich, olayın binada izler bıraktığını belirterek, daha fazla ayrıntının çarşamba günü ilerleyen saatlerde yerel, ulusal ve kilise yetkilileriyle yapılacak bir toplantıda açıklanacağını ekledi.

Sosyal medyadaki görüntülerde, sinagog binasının pencere yanında dış duvarında yanık izleri olduğu görülüyor.

İsrail'in Polonya Büyükelçisi Yacov Livne, sinagogun Varşova'da İkinci Savaşı ve Holokost'tan sağ kurtulan tek sinagog olduğunu söyledi.

Livne, sosyal medya platformu X'te, "Bunun gibi çirkin antisemitik saldırılara tolerans gösterilemez. Failler bulunup cezalandırılmalıdır" paylaşımında bulundu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda saldırıyı "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Duda da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Polonya'da antisemitizme yer yok! Polonya'da nefrete yer yok!" ifadelerini kullandı.

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