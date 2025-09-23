Polonya'da Sol Parti'den ülke çapında alkol yasağı önerisi: "Çevreyi kirletiyorlar"

Tasarıya göre, mağazalarda 10.00 – 06.00 saatleri arasında alkol satışı yasaklanacak. Yerel yönetimlere ise bu süreyi 21.00 – 09.00 arasına kadar uzatma yetkisi tanınacak. Bar, restoran ve gece kulüplerinde içki servisi ise mevcut haliyle devam edecek.

Tasarıya göre ayrıca, alkol reklamları ve promosyonları tamamen yasaklanacak, benzin istasyonlarında satış yapılmayacak. İnternet üzerinden satışa yalnızca alıcı ürünü şahsen teslim alıp kimlik doğrulaması yaparsa izin verilecek.

"KAZALARIN ARTTIĞINI GÖRÜYORUZ"

Sol Parti liderlerinden Włodzimierz Czarzasty, “Hepimiz geceleri dükkanların önünde gençlerin aşırı alkol alarak çevreyi kirlettiğini, kazaların arttığını görüyoruz” diyerek düzenlemeyi savundu.

ANKETLER NE DİYOR?

Bugün yayımlanan IBRiS anketine göre, Polonyalıların yüzde 68’i gece alkol satış yasağını destekliyor. Kadınlarda destek oranı yüzde 80’e çıkarken, erkeklerde yüzde 58 seviyesinde.



İktidarın büyük ortağı Sivil Koalisyon (KO)’dan Spor Bakanı Jakub Rutnicki de öneriyi olumlu bulduğunu belirterek, “Alkol tüketiminde ciddi bir sorunumuz olduğu tartışılmaz. Bu tür sınırlamalar toplum sağlığına katkı sağlayacaktır” dedi.



Polonya’da 2018’den bu yana yaklaşık 180 belediye gece satış yasağı getirdi. Örneğin Kraków’da uygulamanın ilk altı ayında polis müdahaleleri neredeyse yarı yarıya azaldı.



Başbakan Donald Tusk da alkol tüketiminin ülkede “çok yaygın” olduğuna dikkat çekerek, yerel yönetimlerin bu konuda daha kararlı adımlar atmasını istedi.