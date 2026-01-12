Polonya’da Ukraynalı mülteci karşıtlığı rekor seviyede

Polonya devlet araştırma kurumu CBOS tarafından yayımlanan son ankete göre, mülteci kabulünü destekleyenlerin oranı ise yüzde 48’e geriledi. Araştırmanın yazarları, bu sonucun 2014’te Kırım’ın ilhakının ardından başlatılan anketlerin “en kötü tablosu” olduğunu vurguluyor.

CBOS, 2015–2018 yılları arasında Polonyalıların yüzde 55–60’ının Ukraynalı mültecileri kabul etmekten yana olduğunu, karşı çıkanların ise yüzde 30–40 bandında seyrettiğini hatırlatıyor. Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı topyekûn işgalinin ardından ise destek rekor kırmış, Polonyalıların yüzde 94’ü mülteci kabulünü desteklemişti. Ancak aradan geçen sürede destek istikrarlı biçimde azalırken, karşıtlık hızla arttı.

KIRSAL BÖLGELERDE DAHA YÜKSEK

Anket sonuçları, karşıtlığın kırsal bölgelerde (yüzde 59) büyük şehirlerden (yüzde 27) çok daha yaygın olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde, düşük eğitim ve gelir gruplarında muhalefet daha yüksek seyrederken, üniversite mezunları ve yüksek gelir sahipleri arasında mülteci kabulüne destek belirgin biçimde daha fazla. Dini pratikleri olanlar da, olmayanlara kıyasla mültecilere daha mesafeli.

Siyasi tercihlere göre bakıldığında, Ukraynalı mültecilere destek iktidar koalisyonundaki Sol (yüzde 78) ve merkezci Yurttaş Koalisyonu (KO) (yüzde 70) seçmenleri arasında en yüksek seviyede. Buna karşılık, aşırı sağ Konfederacja Polskiej Korony (KKP), Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ve Konfederasyon seçmenleri arasında karşıtlık öne çıkıyor.

AB verilerine göre Polonya’da halen yaklaşık 965 bin Ukraynalı mülteci bulunuyor. Bu rakamla Polonya, Almanya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Nüfusa oranla bakıldığında ise, bin kişi başına 26,4 Ukraynalı mülteci ile Çekya’dan sonra ikinci en yüksek oran Polonya’da. Buna ek olarak ülkede, mülteci statüsünde sayılmayan yüz binlerce Ukraynalı göçmen de yaşıyor.

POLONYA'DA YENİ KUTUPLAŞMA KONUSU

Son bir yılda Ukraynalı mülteciler meselesi Polonya siyasetinde giderek daha fazla kutuplaşma konusu haline geldi. Aşırı sağ ve milliyetçi partiler, “Polonya’nın Ukraynalaştırıldığı” iddiasıyla muhalefeti körüklerken, geçtiğimiz yıl seçilen PiS çizgisindeki Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukraynalı mültecilere verilen bazı sosyal yardımları kısıtlayacağını vaat etmiş ve bu sözünü yeni bir yasayla hayata geçirmişti.