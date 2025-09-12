Polonya'da uluslararası sigara çetesine dev operasyon

Operasyon, Polonya Merkez Soruşturma Bürosu (CBŚP) öncülüğünde; Europol, İrlanda Gelir ve Gümrük Servisi ile Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük Dairesi’nin katılımıyla yürütüldü.



Altısı gözaltına alınan zanlılar arasında Polonya ve Ermenistan uyruklular bulunuyor. Şüpheliler, uluslararası organize suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanıyor.

UKRAYNA VE BELARUS'TA ÜRETİLDİ

Soruşturmalara göre sigaralar Ukrayna ve Belarus’ta üretilip Polonya üzerinden İrlanda’ya taşındı. Şebekenin yaklaşık 30 sevkiyat gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.



Polonya Hazine Bakanlığı, ödenmeyen vergi ve harçlardan dolayı devletin 370 milyon złoty (yaklaşık 87 milyon euro) zarara uğradığını açıkladı. Operasyonda ayrıca nakit para, lüks otomobiller ve gayrimenkuller dahil olmak üzere milyonlarca zloti değerinde mal varlığına el konuldu.



Polis, ağın hiyerarşik bir yapıyla çalıştığını ve organizatörlerin nakliye ile dağıtımı koordine ettiğini belirtirken, yeni gözaltıların da gündeme gelebileceğini duyurdu.