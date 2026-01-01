Polonya'da vize yolsuzluğu skandalı. Eski bakan yardımcısı yargılanacak

Vize yolsuzluğu skandalında sanıklar, Polonya vizesi verilmesi karşılığında yetkilerini kötüye kullanmakla suçlanıyor. Savcılığa göre, çoğu Asya ülkelerinden olmak üzere yüzlerce göçmen, yasa dışı şekilde hızlandırılan vize işlemlerinden faydalandı.

Bu vizeler aynı zamanda Schengen Bölgesi’ne giriş hakkı sağlıyor. Sanıkların suçlu bulunması halinde 8 ila 10 yıl arasında hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekleri bildirildi.

SKANDALIN MERKEZİNDEKİ İSİMLER

Savcılık, Polonya gizlilik yasaları gereği eski bakan yardımcısını Piotr W. olarak tanımlıyor. Piotr W., konsolosluk ve vize sistemlerinden sorumlu olduğu dönemde, yetkilerini kötüye kullanmak ve yetkisiz kişilere gizli bilgi sızdırmakla suçlanıyor.

Piotr W.’nin eski danışmanı Edgar K. ise davanın kilit ismi olarak öne çıkıyor. Savcılara göre Edgar K., özellikle Hindistan, Nepal, Tayland ve Filipinler vatandaşları başta olmak üzere 600’den fazla kişi için aracı rolü üstlendi ve bu süreçten yüz binlerce zloty tutarında maddi kazanç sağladı.

Savcılık, Piotr W.’nin Edgar K.’den aldığı bilgiler doğrultusunda, bazı yabancılar için vize süreçlerini hızlandırdığını ve bireysel dosyalarda kararları etkilediğini, ancak bu eylemler karşılığında doğrudan maddi kazanç elde etmediğini belirtiyor.

DİĞER SANIKLAR VE SUÇLAMALAR

Dava kapsamında ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nın eski Konsolosluk Dairesi Başkanı Marcin J. ve eski başkan yardımcısı Beata B. da yargılanacak. Bu iki ismin, Piotr W.’nin talimatıyla konsolosluklar üzerinde hukuka aykırı baskı kurarak vize işlemlerini hızlandırdığı öne sürülüyor.

Edgar K. suçlamaları kabul ederken, diğer üç sanık suçsuz olduklarını savundu.

SKANDAL NE ZAMAN PATLAK VERDİ?

Vize skandalı Eylül 2023’te, PiS hükümetinin üçüncü dönem için seçim kampanyası yürüttüğü sırada ortaya çıkmış ve kamuoyunda büyük tepki yaratmıştı. Seçimler sonucunda PiS iktidarı kaybetmişti.

O dönem muhalefette olan ve bugün iktidarda bulunan partiler, PiS’in sert göçmen karşıtı söylemlerine rağmen, kontrolsüz göçmen girişlerine göz yumduğunu savunmuştu. Parlamento soruşturma komisyonu, bazı diplomatların Hindistan vatandaşlarına vize verilmesi için konsolosluklara baskı yapıldığını ifade ettiğini açıklamıştı.

Komisyon, eski Başbakan Mateusz Morawiecki ve eski Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro hakkında da işlem yapılmasını talep etmişti. Ancak şu ana kadar eski PiS hükümetinden yalnızca Piotr W. hakkında resmi suçlama yöneltildi.

Mevcut Adalet Bakanı Waldemar Żurek, son iddianamelerin “soruşturmanın sonu olmadığını” belirterek, yeni suçlamaların da gündeme gelebileceği mesajını verdi.