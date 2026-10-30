Polonya'da yargı krizi: Cumhurbaşkanı uçağını havadayken geri döndürdü

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Anayasa Mahkemesi çevresinde yaşanan olaylar ve mahkeme başkanının görevden uzaklaştırıldığına ilişkin açıklamanın ardından Senegal ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldı.

Reuters'ın haberine göre, cuma günü Senegal'e gitmek üzere yola çıkan Nawrocki, gelişmeler üzerine uçağını geri döndürdü.

Nawrocki, X hesabından yaptığı açıklamada, "Böyle bir anda Cumhurbaşkanı Polonya'da olmalı. Senegal uçuşumu yarıda kesiyorum. Geri dönüyorum." ifadelerini kullandı.

ANAYASA MAHKEMESİNDE GERİLİM

AFP'nin aktardığına göre, eski iktidar partisi olan Hukuk ve Adalet'in (PiS) destekçileri, mahkeme başkanının görevden alınmasını protesto etmek için bina önünde toplandı. Göstericilerden bazıları Başbakan Donald Tusk aleyhine sloganlar atarken, bazıları da dini semboller taşıyarak dua etti.

Polonya polisi ise Anayasa Mahkemesi binasının çevresinde yaşanan olayların ardından mahkeme yerleşkesine giriş yapıldığını açıkladı.

Polis, müdahalenin gerekçeleri arasında göstericilerin güvenlik güçlerine tehlikeli cisimler fırlatmasını gösterdi.

Öte yandan Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde, Mahkeme Başkanı Bogdan Swięczkowski'nin görevinden uzaklaştırıldığına ilişkin bir duyuru yayımlandı.

Ancak mahkemenin mevcut yönetimi, internet sitesinin hukuka aykırı biçimde ele geçirildiğini savunarak görevden uzaklaştırma kararının geçerliliğine itiraz etti.

YARGI KRİZİ UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

Polonya'da Anayasa Mahkemesinin yapısı ve yargıç atamaları konusunda uzun süredir devam eden siyasi anlaşmazlık, kurumun işleyişini büyük ölçüde felç etmiş durumda.

Ülkenin önceki milliyetçi hükümetinin müttefiki olan Cumhurbaşkanı Nawrocki, bu yıl parlamentonun aday gösterdiği altı yargıçtan üçünün yeminini yaptırmayı reddetmişti.

Mahkeme Başkanı Swięczkowski de mevcut parlamento çoğunluğu tarafından seçilen yargıçların görevlerine başlamasına izin vermemişti.

Son gelişmeler, hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasında yargının kontrolü konusunda süregelen anlaşmazlığı yeniden gündeme taşıdı.