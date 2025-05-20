Polonya'da "Zelenski'ye suikast" davası

Polonya savcılığı, salı günü yaptığı açıklamada söz konusu kişinin suçlandığını duyurdu.



Nisan 2024’te Polonya ve Ukrayna savcılıklarının ortak çalışması sonucunda gözaltına alınan ve kimliği “Pawel K.” olarak açıklanan şüpheli, suçlu bulunması halinde sekiz yıla kadar hapis cezası alabilir.



Savcılığa göre Pawel K., Rusya Federasyonu askeri istihbaratı adına hareket etmeye hazır olduğunu beyan etti ve Ukrayna’daki savaşta doğrudan yer alan Ruslarla temas kurdu.



Yapılan açıklamada, "Bu faaliyetlerin amacı, Rus özel servislerinin Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye yönelik olası bir suikast girişiminin planlanmasına yardımcı olmaktı” denildi.



Savcılar, Pawel K.’ya verilen görevlerin arasında Polonya’nın güneydoğusundaki Rzeszów-Jasionka Havalimanı’ndaki güvenliğe ilişkin bilgi toplamak ve bu bilgileri sağlamak da bulunduğunu ifade etti.