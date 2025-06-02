Polonya'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri: İki aday da zafer ilan etti

Polonya'da pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kayıtlı 29 milyon seçmen, Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski ve muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi'nin adayı tarihçi Nawrocki arasında seçim yapmak için sandık başına gitti.



Ipsos tarafından Polonya televizyonları için yayımlanan sandık çıkış anketine göre her iki aday da yüzde 50'ye çok yakın oranlarda oy aldı. Başa baş gözükürken ilk sonuçlar Nawrocki'nin daha avantajlı olduğunu gösteriyor.

ÇOK AZ FARKLA NAWROCKİ ÖNDE

Oyların henüz yüzde 6'sı sayılırken Nawrocki yüzde 50,6 ile yüzde 49,4 oranında görünen rakibi Trzaskowski'den az farkla da olsa yarışı önde götürüyor.

Nawrocki, zaferini ilan eden bir konuşma yaparak, "Bu gece kazanacağız. Kazanacağız ve Polonya'yı kurtaracağız." dedi.



Trzaskowski de zafer ilan ederek, "Polonya için tarihi bir an. Bütün Polonyalı kadın ve erkeklerin başkanı olacağım." değerlendirmesinde bulundu.



Ülkedeki seçim komisyonu tarafından resmi sonuçların sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.



Polonya'da yapılan cumhurbaşkanı seçimine katılım ise yüzde 71,7 olarak açıklandı.





SONUÇ ÜLKENİN AB'DEKİ KONUMU İÇİN DE KRİTİK

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu, Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi konularda yaşanan çekişmelerin gölgesinde yapıldı.

Bu seçim, adayların siyasi duruşlarından dolayı bazı analistler tarafından "medeniyetler çatışması" olarak adlandırıldı.



Seçim sonuçları, ülkenin AB'deki konumu açısından da kritik önem taşıyor.



Polonya'nın bu seçim sonucuyla, AB içindeki koltuğunu sağlamlaştıracağı ya da daha zorlu süreçlere geri döneceği yorumları yapılıyor.

