Polonya’dan 10 bin ABD askeri için karar

Açıklama, Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz’ın Brüksel’de ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaptığı görüşmenin ardından geldi.

NATO savunma bakanlarının katıldığı toplantıda caydırıcılığın güçlendirilmesi, insansız hava araçlarına karşı önlemler, savunma yatırımlarının artırılması ve Ukrayna’ya destek gibi başlıklar ele alındı. Görüşmenin ardından Kosiniak-Kamysz, ABD’nin “Polonya’daki askerî varlığını sürdüreceğini ve müttefik taahhütlerini yeniden teyit ettiğini” söyledi.

NATO HARCAMALARINDA LİDER

Hegseth, Polonya’yı NATO içinde savunma harcamalarında lider ülke olarak övdü. Polonya, 2025 itibarıyla GSYH’sinin yüzde 4,5’ini savunmaya ayırarak ittifakta en yüksek orana sahip ülke konumunda. Şu anda ülkede yaklaşık 10 bin Amerikan askeri bulunuyor.



Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşü, bazı Avrupa ülkelerinde ABD askerlerinin çekilebileceği yönünde endişelere yol açmıştı. Ancak Trump, geçtiğimiz ay Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile yaptığı görüşmede, Polonya’daki birliklerin kalacağını ve hatta güçlendirilebileceğini belirtmişti.

"GÜVENLİK AVANTAJI SAĞLIYOR"

Kosiniak-Kamysz, ABD’nin bu kararının “Polonya’ya güvenlik açısından avantaj sağladığını” vurgulayarak, “ABD ile güçlü ekonomik ilişkilerimiz, büyük savunma yatırımlarımız ve Amerikan silah sistemlerine yaptığımız alımlar bu iş birliğini pekiştiriyor,” dedi.



Toplantıda ayrıca NATO’nun geçen ay başlattığı “Eastern Sentry” (Doğu Gözcüsü) hava savunma misyonu da gündeme geldi. Bu görev, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlali sonrasında devreye alınmıştı.