Polonya’dan Almanya’ya petrol taşıyan boru hattında sızıntı

İtfaiye ekipleri, sabah saatlerinde batı Polonya’daki Pniewy kasabasında gaz kokusu ihbarıyla bir benzin istasyonu ve otel yakınlarına gitti.

Zeminde siyah bir madde tespit eden ekipler, bunun petrol olabileceğini değerlendirdi.



Bölgenin petrol boru hattına yakın olması nedeniyle PERN ile temasa geçen itfaiye ekipleri, olası bir sızıntıya karşı sevkiyatın durdurulduğunu açıkladı. PERN’den olay yerine gönderilen uzmanlar, boru hattındaki sızıntıyı doğruladı.



Hasarlı hattaki petrol akışı durdurulurken, paralel bir diğer hattın normal şekilde çalışmaya devam ettiği bildirildi.



Sızıntının sebebiyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.



Polonya basınında yer alan haberlere göre, bölge kontrol altına alındı ve herhangi bir patlama ya da yangın riski bulunmadığı ifade edildi.



Yetkililer, durumun insanlar ve hayvanlar için tehlike oluşturmadığını da belirtti.