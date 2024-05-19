Polonya'dan sınır güvenliğine 2,3 milyar euro yatırım

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Belarus ve Rusya ile olan sınır bölgesini güçlendirmek ve Polonya topraklarını korumak için hükümetin 2,3 milyar euro ayırdığını duyurdu.

Polonya'dan sınır güvenliğine 2,3 milyar euro yatırım
Polonya Başbakanı Donald Tusk

Başbakanı Donald Tusk, ’nın Krakow kenti merkezinde, İkinci Savaşı kapsamında düzenlenen törende konuştu.

Tusk konuşmasında, “Bu sınırı potansiyel bir düşman için geçilmez kılacak arazi özellikleri ve çevresel kararların yanı sıra bir tahkimat sistemi de dahil olmak üzere güvenli bir sınır inşa etmek için büyük bir proje başlatıyoruz. Bunun için 2,3 milyar euroyu ayırdık. Bu çalışmaya başladık. Böylece Polonya sınırı barış zamanlarında güvenli, savaş zamanlarında ise düşman için geçilmez bir sınır olacak” dedi.

Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı | Polonya Başbakanı Tusk ölüm tehditleri aldığını açıkladı

Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı | Polonya Başbakanı Tusk ölüm tehditleri aldığını açıkladı

Haberi Görüntüle

“POLONYA’DAN UZAK DURUN”

Tusk, bu projenin ‘düşmanı korkutmak’ için yapıldığını ifade etti ve 'nın gücünü vurguladı.

Tusk, “Bunu düşmanı korkutmak için yapıyoruz, böylece 'ya karşı kötülük isteyen, müttefiklerimize veya ülkemize karşı saldırı planları olan herkes bugün Krakow Pazar Meydanı'ndan şunu duyabilir; Polonya'dan uzak durun, Polonya güçlüdür, Polonya güvende olacaktır” diye konuştu

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi

Gazze'de can kaybı 35 bin 456'ya çıktı

Gazze'de can kaybı 35 bin 456'ya çıktı

Rusya bir kez daha Harkov’u vurdu: 5 ölü

Rusya bir kez daha Harkov’u vurdu: 5 ölü

Afganistan'da sel felaketi: 47 kişi daha hayatını kaybetti

Afganistan'da sel felaketi: 47 kişi daha hayatını kaybetti

Slovakya Başbakanı Fico hayati tehlikeyi atlattı

Slovakya Başbakanı Fico hayati tehlikeyi atlattı

Trump, Biden'dan uyuşturucu testi istedi

Trump, Biden'dan uyuşturucu testi istedi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...