Polonya'dan sınır güvenliğine 2,3 milyar euro yatırım

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya’nın Krakow kenti merkezinde, İkinci Dünya Savaşı kapsamında düzenlenen törende konuştu.

Tusk konuşmasında, “Bu sınırı potansiyel bir düşman için geçilmez kılacak arazi özellikleri ve çevresel kararların yanı sıra bir tahkimat sistemi de dahil olmak üzere güvenli bir sınır inşa etmek için büyük bir proje başlatıyoruz. Bunun için 2,3 milyar euroyu ayırdık. Bu çalışmaya başladık. Böylece Polonya sınırı barış zamanlarında güvenli, savaş zamanlarında ise düşman için geçilmez bir sınır olacak” dedi.

