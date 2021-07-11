Polonya'dan Türkiye kararı: Karantinayı kaldırdı

Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ''Bugünden itibaren Türkiye'den dönen Polonyalılar, 10 günlük karantinaya girmek zorunda değil" ifadeleri yer aldı.



Paylaşımda, Schengen bölgesi ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ülkelerinin bayrağının yanı sıra Türk bayrağı da yer aldı.



Öte yandan Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk, basına yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüse (Covid-19) yönelik yeni seyahat düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı.



Wawrzyk, salgın sürecinde aşı yaptırmamış kişilerin ülkeye girişinde konum belgesi (location card) adı verilen yeni bir belgeyi ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi.



Söz konusu belgenin hem dijital platformda hem de fiziki olarak taşınabileceğini ve Polonya’ya girişlerde yetkililere ibraz edileceğini aktaran Wawrzyk, Avrupa Birliği (AB) ve EEA ülkelerinden gelenlerin 10 günlük karantinadan muaf tutulacağını duyurdu.

10 GÜNLÜK KARANTİNADAN MUAF TUTULACAKLAR



Wawrzyk, "Salgın sürecinde Polonya’nın belirlediği özel düzenleme ile belirli ülkelerden gelen kişilerin söz konusu karantinadan muaf olmalarını sağlayacak yeni unsurlar ekliyoruz" dedi.



Bu arada Polonya basınında yer alan haberlerde, AB ve EEA ülkelerine ek olarak Türkiye’nin de karantina uygulanmayan ülkeler listesine alındığı ve Türkiye’den gelenlerin negatif sonuçlu Covid-19 testi ibraz etmeleri durumunda 10 günlük karantinadan muaf tutulacağı kaydedildi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile salgın döneminde turizme yönelik adımları görüştüğü bildirildi.



Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, Antalya'yı, ocak-haziran döneminde salgına ve bazı ülkelere yönelik uçuş kısıtlamalarına rağmen 90 bin 739 Polonyalı turist ziyaret etti.

