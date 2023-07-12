Polonya'dan Ukrayna'ya asker gönderme şartı

Almanya'nın olası bir NATO-Rusya savaşına yönelik korkusunu anladığını kaydeden Duda, ancak "Ukrayna'da olası bir NATO barış koruma misyonunun sadece Almanya'nın endişesi olmadığını" söyledi.



Duda, "Ukrayna, savaş hala devam ederken NATO'ya üye olursa, önce (herhangi bir saldırı durumunda askeri yardımın yapılmasına izin veren) 5. maddenin uygulanmasını talep edeceğinin bilinmesi gerekir." ifadesini kullandı.



Ukrayna'nın Rusya'yla barış müzakereleri yapmaya karar vermesi ihtimaline de değinen Duda, bu görüşmelerin sonunda alınabilecek ateşkes kararının korunmasına Polonya'nın da katılabileceğini ancak "her şeyin anlaşmalara bağlı olduğunu" ifade etti.