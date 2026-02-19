Polonya'dan vatandaşlarına çağrı "Çatışma riski gerçek, İran'ı terk edin"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına ilişkin vatandaşlarını uyararak bir çağrı yaptı. Tusk, “Kimseyi telaşlandırmak istemem ama ne demek istediğimi biliyorsunuz. Çatışma ihtimali çok gerçekçi .” ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı, “İran'ı derhal terkedin ve hiçbir şartla bu ülkeye seyahat etmeyin. Belki birkaç, belki bir kaç düzine saatten sonra tahliye şansımız olmayabilir” dedi. Kimi insanlar bu gibi durumları hafife alabiliyor diyen Tusk, uyarıların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

ABD DE TERK EDİN DİYE UYARMIŞTI

İran'daki ABD sanal büyükelçiliği Şubat ayı başında, Amerikan vatandaşlarını mümkünse ülkeyi "hemen" terk etmeye ve ABD hükümetinin yardımına bağlı olmayan bir ayrılma planı yapmaya çağırmıştı.

ABD vatandaşlarına karayoluyla Ermenistan veya Türkiye'ye gitmeleri konusunda tavsiye veren elçilik o dönem devam eden gösterilerden uzak durmaları ve "dikkat çekmemeleri" konusunda da uyarmıştı.

Aralık 2025'ten Şubat ayına kadar devam eden ve tüm İran'a yayılan rejim karşıtı protestolar sırasında ABD, İtalya, Almanya, Polonya ve İsveç gibi ülkeler vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısında bulunmuş ve ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyarmıştı.