Polonyalı aşırı sağcılar, Ukrayna'ya destek veren hükümeti vatana ihanetle suçladı

Aşırı sağcı Konfederasyon Partisi aktivistleri, Varşova'daki parlamento binası önünde hükümeti protesto etti.

Aşırı sağcılar, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle Başbakan Donald Tusk liderliğindeki hükümete tepki gösterdi.



Protestocular, "Bu Kiev'in savaşı, bizim değil" dedi.

Onet haber sitesinin aktardığına göre Konfederasyon liderleri Janusz Korwin ve Mikke Grzegorz Braun, Başbakan Tusk'ın "vatana ihannetten" yargılanması talebini içeren bir pankart taşıdı.

Eylemin sloganı “Polonya'yı bizim olmayan bir savaşa sürüklemeyi bırakın” ifadesiydi.

Protesto sırasında Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, parlamento önüne çıkarak Konfederasyon aktivistlerini konuyla ilgili bir tartışmaya davet etti.



Pazartesi günü Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Sikorski, AB ülkelerini, Ukrayna'nın Rus hedeflerine karşı uzun menzilli silahlar kullanmasını kabul etmeye çağırmıştı.



Sikorski, Kiev'in seyir füzelerini ateşleyen uçakları ya da uçakların kalktığı havaalanlarını vurarak Rus saldırılarını önleyebileceğini söyledi.



Polonyalı bakan, “Bana öyle geliyor ki bu uluslararası hukuka göre yasal olan meşru müdafaa olacaktır. Çocuk onkoloji hastanelerinin savunulması bir tırmanma değildir” diye ekledi.