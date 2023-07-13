Polonya'nın 10 yılda 2 milyon göçmen işçiye ihtiyacı var

Ayrıca "ekonomik olarak üretken olmayan nüfusun toplam nüfusa oranı" 2022'de yüzde 39 iken bu oranın, 2032'de yüzde 44,1'e çıkacağı kaydedildi.



Yüzde 39'luk oranı korumak için, ülkeye giriş yapan yabancı işgücü sayısının yıllık 200 bin ila 400 bine arasında olması gerektiği ifade edilen raporda, bu hedefin uygulamada "gerçekçi olmadığı" kabul edildi.



ÜLKEDE KAYITLI YABANCI İŞGÜCÜ SAYISI HER GEÇEN YIL ARTIYOR



2015'ten bu yana tarihinde daha önce görülmemiş düzeyde göç alan Polonya, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek göç alan ülkeleri arasında yer alıyor.



Raporda, sosyal sigorta sistemine kayıtlı işçi sayısının 2020'de 74 bin, 2021'de 150 bin ve 2022'de 188 bin olduğu ve son yıllarda rekor seviyede arttığı kaydedildi.



Aralık 2022 itibariyle sigorta sistemine kayıtlı 1 milyondan fazla yabancıya sahip olan ülkede, 745 bin 980 kişiyle göçmenlerin dörtte üçünü Ukraynalılar, geri kalanını 277 bin 942 ile AB dışı ülkelerden gelenler, 39 bin 339 ile de AB üyesi ülkelerden gelenler oluşturuyor.