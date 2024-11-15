Pompeii'de kısıtlama kararı: Ziyaretçi sayısı 20 bin kişiyle sınırlandırıldı

Antik Roma kenti Pompeii'de aşırı ziyaretçi kalabalığı sonrası yetkililer harekete geçti.



İtalya'daki Antik Pompeii kentine giriş kısıtlaması getirildi.



Günlük ziyaretçi sayısının 20 bin ile sınırlandırılacağı açıklandı.



Her ayın ilk pazar günü girişlerin ücretsiz olduğu Pompeii'de ziyaretçi sayısı son dönemde rekor kırdı.



MS 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucu küller altında kalan Pompeii’yi 2023 yılında yaklaşık 4 milyon turist ziyaret etmişti.



İtalyan yetkililer, kalabalığın tarihi alan üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere karşı harekete geçtiklerini vurguladı.



Aşırı kalabalığın ziyaretçilerin güvenliği açısından da büyük risk taşıdığı belirtiliyor.



Pompeii'ye getirilen ziyaretçi sınırlaması, antik kentin geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.



Bu sayede antik kent daha uzun yıllar korunabilecek.