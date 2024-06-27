"Pompeiili Ali" gözaltına alındı: Ceii Evi’ne ismini kazıdı

Kazakistanlı bir turist, Pompeii Arkeoloji Parkı'ndaki Ceii Evi'nde açık renkli sıva üzerine ALİ harflerini kazırken yakalandı.

"Pompeiili Ali" gözaltına alındı: Ceii Evi’ne ismini kazıdı
Ministero della Cultura

Kazakistanlı bir turist, Pompeii’de geç Samnit döneminden kalan birkaç konut mimarisi örneğinden biri olan Ceii Evi’ne “ALİ” ismini kazıdı. 

Kentin ünlü evlerinden birinin alçı duvarına adını yazarken yakalanan turist gözaltına alındı.

Kazakistan merkezli haber ajansı Kazinform’un haberine göre, kimliği açıklanmayan turist, gerekli tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından İtalyan kolluk kuvvetleri tarafından serbest bırakıldı.

Park Müdürü Gabriel Zuchtriegel, duvarda yapılacak herhangi bir restorasyonun turist tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano yaptığı basın açıklamasında, yapılan eylemi “medeniyetsiz ve aptalca bir rezalet” olarak nitelendirdi ve suçlunun duvarın onarımı için para ödemek zorunda kalacağına dair güvence verdi.

CEİİ EVİ 

1913 ile 1914 yılları arasında kazılan, gösterişli bir şekilde tasarlanmış ve renkli fresklerle dolu Ceii Evi, geç Samnit döneminden (MÖ 2. yüzyıl) kalan birkaç konut mimarisi örneğinden biri olarak kabul ediliyor.

Zengin mozaikleri ve detaylı duvar süslemeleriyle dikkat çeken, beyaz alçı panelli ve kübik harflerle taçlandırılmış yüksek girişli cepheye sahip ev, geç Samnit dönemindeki orta sınıf bir evin neye benzeyebileceğinin bir örneği nitelğinde değerlendiriliyor. 

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