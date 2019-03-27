Pompeo, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıma kararının İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaya bir çözüm getirme olasılığını artırdığına inandıklarını belirtti.

Pompeo, "Kararın bu sorunla ilgili nasıl ilerleyeceğimiz konusundaki belirsizliği ortadan kaldıracağını düşünüyoruz" dedi. Trump'ın Golan Tepeleri kararını "Yapılması doğru bir şey" olarak değerlendirdi.