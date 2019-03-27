Pompeo, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıma kararının İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaya bir çözüm getirme olasılığını artırdığına inandıklarını belirtti.
Pompeo, "Kararın bu sorunla ilgili nasıl ilerleyeceğimiz konusundaki belirsizliği ortadan kaldıracağını düşünüyoruz" dedi. Trump'ın Golan Tepeleri kararını "Yapılması doğru bir şey" olarak değerlendirdi.
Pompeo: Golan kararı çözüme yardımcı olacak
NTV HaberDünya
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma kararına değindi. Bu kararın İsrail ile Filistin arasında yaşanan anlaşmazlığın çözümüne yardımcı olacağını söyledi.
Pompeo, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıma kararının İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaya bir çözüm getirme olasılığını artırdığına inandıklarını belirtti.