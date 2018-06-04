Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi sonrası Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesinde Türkiye-ABD ikili ilişkilerini, Menbiç Yol Haritası dahil Suriye meselesini ve diğer bölgesel konuları ele aldıklarını söyledi.

"SOMUT SONUÇ BEKLİYORUM"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Pompeo ile görüşme başarılı geçti. Pompeo ile görüşme sonrası Suriye'de YPG konusunda somut sonuç bekliyorum" dedi.

GÖRÜŞME WASHINGTON'DA YAPILDI

Görüşme için ABD'nin başkenti Washington'a dün gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün sabah saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığı'na geldi.



Toplantının yapılacağı salona girişte basın mensuplarına poz veren iki bakan, herhangi bir açıklama yapmadı.



Görüşmede ağırlıklı Menbiç konusunun ele alınması ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik sürecin de gündeme gelmesi bekleniyordu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasında Menbiç konusunda varılacak bir mutabakatın bugünkü görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde uygulamaya geçeceğini açıklamış ve bunun iki ülke arasında bir dönüm noktası olabileceğini belirtmişti.