Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yapacağı görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.
Başkan Trump'ın Singapur'a "umutlu" bir şekilde gittiğini kaydeden Pompeo, Trump'ın dikkatli olacağını söyledi.
Pompeo, "Daha önce ne kadar kötü anlaşmalar yapıldığını gördük. Trump kötü bir anlaşmaya yanaşmaz" diye konuştu.
Beyaz saray, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında 12 Haziran'da yapılacak zirvenin, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de yerel saatle 09.00'da başlayacağını açıklamıştı.
Pompeo: Kuzey Kore hazır
Anadolu AjansıDünya
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda hazır olduğunu söyledi.
Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yapacağı görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.