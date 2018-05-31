ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "sağ kolu" olarak tabir edilen Kim Jong-chol ile görüşmesi bir buçuk saat sürdü. Görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmedi.



Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Kim'in bugün bütün günü görüşmelerle geçireceğini açıkladı.



Görüşmelerin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveye ilişkin olduğu belirtildi.



Zirve hazırlığı için Kuzey ve Güney Kore sınırındaki askerden arındırılmış bölgede ve Singapur'da da görüşmeler yapılıyor.

