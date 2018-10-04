ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma füze sistemi teslim etmesine değindi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Rusya'nın Suriye'ye S-300 teslimatı, Ortadoğu'nun istikrarını ve bölgeyi büyük risk altında bırakıyor" diye konuştu.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Suriye'ye yeni S-300 hava savunma füze sistemiyle 49 farklı askeri teknik cihaz teslim edildiğini bildirmişti.
Pompeo: Suriye'ye S-300 sevkiyatı bölge için büyük risk
NTV HaberDünya
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın Suriye'ye S-300 teslimatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Bu durum bölgeyi büyük risk altında bırakıyor" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma füze sistemi teslim etmesine değindi.