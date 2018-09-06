Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, New York Times gazetesinde isimsiz yazılan makaleyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"Makaleyi ben yazmadım" diyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump muhalifi New York Times gazetesini suçladı.
Pompeo, "Eğer dürüst olsalardı, hoşnutsuz, aldatıcı kötü bir oyuncunun söyledikleri sözleri gazetelerine koymazlardı" dedi.
MAKALEDE TRUMP HEDEF ALINDI
Amerikan New York Times gazetesinin "isimsiz" olarak görüş bölümünde yayımlanan makalede ABD Başkanı Donald Trump hedef alındı.
Beyaz Saray'da Trump yönetiminden bir ismin yazdığı makalede, "Sorunun asıl kökeninde Başkan'ın ahlaklı olmayışı yatıyor" görüşü savunuldu. ABD Başkanı Trump makale için "utanç verici" sözlerini kullanırken, söz konusu makaleyi kaleme alan ismin kim olduğu merak ediliyor. Ayrıntılar birazdan...