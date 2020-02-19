Pompeo'dan İran açıklaması: Görüşmeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Tahran yönetiminin davranışlarını değiştirmesi durumunda İran'la masaya oturmaya hazır olduklarını söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Washington - Tahran gerginliğine ilişkin yeni açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Pompeo, "İran'la her zaman konuşmaya hazırız ancak Tahran yönetiminin davranışlarında köklü bir değişikliğe gitmesi gerekiyor" dedi. 

Pompeo, İran'da tutuklu bulunan ABD ve AB vatandaşlarının durumunun illegal ve kabul edilemez olduğunu söyledi. 

Dışişleri Bakanı, "İran üzerindeki üst düzey baskı, diplomasi üzerinden yalnızlaştırma politikasıyla paralel olarak devam edecek" açıklamasını yaptı.

RİYAD'A GİDİYOR

Mike Pompeo ayrıca 19-21 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini aktardı.

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