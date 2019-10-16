Amerikan Fox News kanalına röportaj veren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Amacımız Türkiye ile ilişkilerimizi bozmak değil" diye konuştu.
Asıl hedeflerinin Suriye'deki soruna bir çözüm bulmak olduğunu belirtti. Pompeo, ABD'nin Suriye'de bir boşluk olmadığından emin olmak için çalıştığını ifade etti.
Türkiye'yi hafta içinde ziyaret etmeyi planladığını da söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yüzyüze görüşmeyi umduğunu dile getirdi.
Pompeo'dan Türkiye ziyareti öncesi açıklama
Anadolu AjansıDünya
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye ziyareti öncesinde Amerikan basınına konuştu. Pompeo, ABD'nin Suriye'deki duruma bir çözüm arayışında olduğunu söyledi.
Amerikan Fox News kanalına röportaj veren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Amacımız Türkiye ile ilişkilerimizi bozmak değil" diye konuştu.