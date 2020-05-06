Bakan Pompeo, Bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı silahlı eylem ve darbe girişimine teşebbüs gerekçesiyle ülkeye girerken tutuklanan iki ABD vatandaşına ilişkin soruya cevap verdi.



Pompeo, ABD'nin söz konusu girişimde rol almadığını savunarak, "Bunun arkasında olsaydık sonucu çok farklı olurdu." ifadelerini kullandı.



Öte yandan gözaltına alınan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulunan Pompeo, "Şayet Maduro rejimi bu kişileri tutmaya kalkarsa geri alabilmek için mümkün olan tüm yolları kullanacağız. Bu bizim sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.



Maduro, silahlı eylem ve darbe girişimi için pazar gününden bu yana ülkeye sızmaya çalışan 13 kişinin yakalandığını açıklayarak ABD'yi girişime destek vermekle suçlamıştı.



Yakalananlar arasında Luke Alexander Denman ve Airan Berry isimli iki ABD'linin olduğunu ve bu kişilerden birinin daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik biriminde çalıştığını açıklayan Maduro, bu kişilerin pasaportları, kimlikleri ve SilverCorp şirketi kartlarını göstermişti.