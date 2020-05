Pompeo'dan virüsün çıkışına dair 'kafa karıştırıcı' açıklama: Her ikisi de doğru olabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin yönetiminin yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin bulguları ilk etapta sakladığına dair söylemini yinelerken virüsün çıkışıyla ilgili Trump hükümetindeki yetkililerin çelişkili açıklamalarının hepsinin doğru olabileceğini söyledi.



Gazetecilerin Kovid-19 salgınına yönelik sorularını yanıtlayan Pompeo, söz konusu virüsün ölümcüllük derecesini bilmesine rağmen diğer ülkeleri uyarmayan Çin'in, hayatını kaybeden yüz binlerce insanın sorumlusu olduğunu savundu.



Pompeo, "Çin, dünyayı küresel ekonomik bir çöküntüye girmekten kurtarabilirdi. Bunu yapabilme seçenekleri vardı ancak Wuhan'daki salgını saklamayı tercih ettiler. Hala insanları güvende tutabilmek için ihtiyaç duyduğumuz bilgileri paylaşmayı reddediyorlar" ifadelerini kullandı.

"HER İKİ AÇIKLAMA DA DOĞRU OLABİLİR"



Diğer yandan Başkan Donald Trump hükümetindeki yetkililerin, virüsün nereden ve nasıl çıktığına dair çelişkili ifadeler kullanmasına ilişkin sorulara tepki gösteren Pompeo, ardından yaptığı açıklama ile kafaları karıştırdı.



Yapılan çelişkili açıklamaların hepsinin doğru olabileceğini ileri süren Pompeo, "Tam olarak net değil ve virüsün laboratuvardan çıktığına dair birçok delil mevcut. Her iki açıklama da doğru olabilir. Ben ve yönetimdeki yetkililer her ikisini de söyledik. Hepsi doğru" dedi.



ABD İLE ÇİN ARASINDA VİRÜS KAVGASI