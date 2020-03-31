Pompeo'dan yurt dışındaki vatandaşlara ülkeye dönüşlerde "acele edin" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ticari ve devlet destekli uçuşların yakında sona erebileceğini belirterek, ülke dışında bulunup ABD'ye dönmek isteyen vatandaşlarına "acele etmeleri" çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı 31.03.2020 - 21:31

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Bakan Pompeo, bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında, Covid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığında görevli yaklaşık 50 personelde Covid-19 tespit edildiğini kaydeden Pompeo, bir personelin de virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan salgınla mücadele kapsamında yurt dışı ticari ve tahliye amaçlı devlet destekli uçuşların yakın zamanda durdurulabileceğini vurgulayan Pompeo, ABD'ye dönmek isteyen vatandaşlara elçiliklerle irtibata geçmeleri ve dönüş için acele etmeleri çağrısı yaptı.

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