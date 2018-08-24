Trump kararına gerekçe olarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda yeterli ilerleme sağlanamamasını gösterdi.

"Çin'in bu konuda üzerine düşeni yapmadığını" savunan Trump, "Çin ile ticaret sorunu çözüldüğünde, Pompeo Kuzey Kore'ye gidecektir" mesajı verdi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a "En sıcak dilekleri ve saygılarını sunduğunu" yazan Trump, "Onu yakında görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.