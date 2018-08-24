Trump kararına gerekçe olarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda yeterli ilerleme sağlanamamasını gösterdi.
"Çin'in bu konuda üzerine düşeni yapmadığını" savunan Trump, "Çin ile ticaret sorunu çözüldüğünde, Pompeo Kuzey Kore'ye gidecektir" mesajı verdi.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a "En sıcak dilekleri ve saygılarını sunduğunu" yazan Trump, "Onu yakında görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Pompeo'nun Kuzey Kore gezisi iptal
NTV HaberDünya
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun gelecek hafta yapacağı Kuzey Kore ziyareti iptal edildi. Başkan Trump, art arda paylaştığı sosyal medya mesajlarında "Dışişleri Bakanı Pompeo'dan şu anda Kuzey Kore'yi ziyaret etmemesini istediğini" belirtti.
Trump kararına gerekçe olarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda yeterli ilerleme sağlanamamasını gösterdi.