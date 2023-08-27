Popocatepetl Yanardağı’nda 3 yeni patlama

KÜL YAĞIŞLARI GÖRÜLMÜŞTÜ

Popocatepetl Yanardağı’nda geçtiğimiz Nisan ve Mayıs ayları içerisinde gerçekleşen patlamaların sesi kilometrelerce uzaktan duyulmuş, patlamaların şiddetiyle bazı ev ve iş yerlerinin camları kırılmıştı. Ayrıca patlamalar nedeniyle çevredeki yerleşim yerlerinde ciddi kül yağışları yaşanmıştı. Bölgede birçok şehirde okullar tatil edilirken havayolu ulaşımında ise aksamalar meydana gelmişti.

Yaklaşık 2 yıldır faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı’nda sene başından beri kaydedilen patlamaların sayısı, bugün yaşananlarla birlikte 608'e yükselmiş oldu. Yanardağda 2022 yılı boyunca toplam 113 patlama kaydedilmişti.