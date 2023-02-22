Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama

BU YIL PATLAMA SAYISI 136’YA ULAŞTI



En son 18 Şubat’ta 7 patlamanın daha meydana geldiği yanardağda, 13 Şubat’ta ise 18 patlama kaydedilmişti.



Bugün yaşanan patlamalarla birlikte Popocatepetl Yanardağı’nda bu yıl toplam 136 patlama yaşandı.



Bir yılı aşkın bir süredir faaliyetlerinde artış görülen ve geçtiğimiz yıl 113 patlamanın kaydedildiği Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.