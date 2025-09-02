Porno ile mücadele: Meloni'yi de hedef aldılar

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, cuma günü yaptığı bir çağrıyla, kadınlarda , rızaları olmadan internette paylaşılan mahrem fotoğraflarını derhal bildirmeye çağırdı.

Meloni, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, aralarında kendisi ve muhalefet lideri Elly Schlein'in de bulunduğu bir dizi tanınmış kadının fotoğraflarının tahrif edilerek, pornografik bir internet sitesinde bulunmasının ardından, "Yaşananlardan tiksiniyorum" dedi.

Meloni'nin tepkisi çeken olay, normal fotoğraflar üzerinde yapılan oynamalar. Siyasi mitinglerden kişisel sosyal medya hesaplarından çalınan tatil fotoğraflarına kadar çeşitli görselleri, vücut bölgelerini öne çıkarmak veya cinselleştirmek için değiştirilmişti.



Meloni'nin hedef aldığı platform, perşembe günü kendisini "kullanıcıların kurallarını ihlal ettiğini" iddia ederek savunmaya çalıştı ancak kapatılmadan kurtulamadı. Tepki çeken platformun 700 bin abonesi vardı.

Geçtiğimiz hafta, benzer şekilde kadınların istismar edildiği bir platform da kapatıldı. İtalya'daki bir Facebook grubunda , erkekler eşlerinin fotoğraflarını paylaşıyor ve kaba, cinsiyetçi ve şiddet içerikli yorumlarda bulunuyordu.

Meloni, kontrolden çıkan bu duruma, "Kırgınlığa uğrayan, hakarete uğrayan ve şiddete maruz kalan tüm kadınlara dayanışma ve destek sunmak istiyorum" diyerek tepki gösterdi.