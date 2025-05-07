Port Sudan’da patlamalar: “Donanma üssü hedef alındı”

Kuzeydoğu Afrika ülkesi Sudan’ın Port Sudan kentinde bugün erken saatlerde yeniden patlama sesleri duyuldu. Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, Sudan ordusunun uçaksavar füzelerini kullandığını bildirdi. Port Sudan’da dün de patlamalar ve yangınlar meydana gelmişti.



Bir ordu kaynağı, bugünkü patlamalara ilişkin AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bir insansız hava aracının (İHA) Sudan’ın en büyük donanma üssünü hedef aldığını söyledi. Bu, Port Sudan kentine yönelik son dört gün içinde gerçekleştirilen dördüncü saldırı oldu.

Kimliğinin paylaşılmaması koşuluyla açıklama yapan ordu kaynağı, İHA’lara uçaksavar füzeleri ile karşılık verildiği bilgisini paylaştı. Bölgedeki AFP muhabiri de bugün erken saatlerde bir dizi patlama sesi duyulduğunu, ardından kentin kuzeyindeki Flamingo Üssü yönünden duman bulutunun yükseldiğini aktardı.



Sudan Ordu Sözcüsü de Reuters’a yaptığı açıklamada, uçaksavar füzelerinin Port Sudan’daki Flamingo Donanma Üssü’ne saldıran İHA'ları başarılı bir şekilde etkisiz hale getirdiğini bildirdi.



LİMAN VE HAVALİMANI VURULMUŞTU



Sudan’da ordu ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) isimli grup arasında Nisan 2023’ten bu yana çatışmalar yaşanıyor. Kızıldeniz kıyısında yer alan Port Sudan, aynı zamanda yerinden edilmiş binlerce insana ve Birleşmiş Milletler (BM) ofislerine ev sahipliği yapıyor.



Dün kente düzenlenen hava saldırılarında da şehrin ana limanı, elektrik santrali ve ülkenin halen faaliyet gösteren son uluslararası havalimanı hedef alınmıştı.



BM: SALDIRILAR ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR



Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke de dün BM'nin Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Sudan’daki son gelişmelere dair değerlendirmede bulundu. Laerke, Port Sudan Uluslararası Havalimanı'na saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.



Laerke, "Port Sudan Uluslararası Havalimanı, insani yardım operasyonları için bir can simidi ve Sudan'a gelen yardım, personel, tıbbi malzeme ve diğer hayat kurtarıcı yardımlar için birincil giriş noktası görevi görüyor" dedi.



Bu tür saldırıların ülke genelindeki insani yardım aktörlerinin karşı karşıya olduğu ciddi erişim ve lojistik zorluklarını daha da artırdığına işaret eden Laerke, "Bu saldırılar, uluslararası insani hukuku ihlal ediyor" değerlendirmesinde bulundu.



Laerke, dün havalimanına yapılan saldırılar nedeniyle insanları ve yardım malzemelerini taşımak için güvendikleri "insani hava hizmetinin askıya alındığını" belirterek, havalimanına yönelik saldırıların olmaması temennisinde bulundu.

