Port Sudan’da patlamalar: “Havalimanı ve ordu üssü hedef alındı”

Kuzeydoğu Afrika ülkesi Sudan’da yetkililer, Port Sudan’a iki gün içinde ikinci kez insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini açıkladı. Orduya bağlı yetkililer, saldırıdan “Hızlı Destek Kuvvetleri” (HDK) isimli paramiliter güçleri sorumlu tuttu. Ülkenin ana yakıt deposunda saldırının ardından yangın çıktığı belirtildi. Bir liman kenti olan Port Sudan'daki limanın yakınlarından da siyah dumanların yükseldiği görüldü.



Havalimanı ve güvenlik yetkilileri, İHA’ların havalimanı ve ordu üssünü hedef aldığını açıkladı. Buna göre, İHA’lardan biri “Port Sudan havalimanının sivil bölümünü hedef aldı”. Havalimanındaki askeri üs de bundan iki gün önce vurulmuştu. Yeni saldırı hakkında AFP haber ajansına bilgi veren bir ordu kaynağı, şehir merkezindeki ana ordu üssünün de hedef alındığını bildirdi. Üçüncü İHA’nın ise “güney limanının yakınlarındaki bir yakıt deposunu” vurduğu bilgisi paylaşıldı.



Sudan’da bulunan AFP muhabirleri Port Sudan’ın üzerinde saatler boyunca siyah dumanların yükseldiğini aktardı. Yetkililerin açıklamasına göre, Port Sudan’a yönelik İHA saldırısının ardından tüm uçuşlar durduruldu. Enerji Bakanlığı da konuya ilişkin açıklamasında saldırının ardından çıkan yangının “yakıt ile dolu depolara” yayıldığını belirterek bölgede “potansiyel bir felaket” uyarısında bulundu.



“SUUDİ ARABİSTAN’DAN YARDIM İSTENDİ”



Bir hükümet kaynağı, AFP’ye yaptığı açıklamada, depoda 5 Mayıs Pazartesi gecesi yeni bir patlamanın meydana geldiğini, patlamanın yangın sebebiyle yaşandığını söyledi. Kimliğinin gizli kalması koşuluyla açıklamada bulunan yetkili, “Bu akşam yaşanan patlama, tanklardan birinin yangın sebebiyle alev almasından kaynaklandı” diye konuştu. Yetkili, yangının söndürülmesi için Suudi Arabistan’dan yardım istediğini belirtti.



Olay yerindeki muhabirler de akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından “tüm gökyüzünün kırmızıya” döndüğünü anlattı. İHA saldırısında herhangi bir ölü ya da yaralı olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.



İHA saldırısı, HDK’nın Nisan 2023’te ordu güçleriyle aralarında çıkan iç savaşın başlamasından bu yana Port Sudan’a gerçekleştirdiği ilk İHA saldırısından bir gün sonra yaşandı. Paramiliter güçler, Port Sudan’a yönelik son saldırılar hakkında henüz herhangi bir yorumda bulunmadı.



“EL BURHAN’IN KONUTUNUN YAKINLARINDAKİ OTEL DE İSABET ALDI”



Reuters haber ajansına konuşan bir görgü tanığı da Sudan’ın başkenti Port Sudan’da bugün erken saatlerde patlama sesleri duyulduğunu ve yangın çıktığını aktardı. Patlamaların tam olarak nerede yaşandığı netlik kazanmazken, görgü tanığı, Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı General Abdülfettah El Burhan’ın konutunun yakınlarındaki büyük bir otelin de isabet aldığını ileri sürdü.