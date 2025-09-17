Portekiz açıklarında orka saldırısı: 5 kişilik turist botu battı

Portekiz açıklarında cumartesi günü yaşanan olayda, bir turist yatı orkaların (katil balina) saldırısına uğrayarak battı. Fonte da Telha plajı yakınlarında gerçekleşen saldırıda, Nautic Squad kulübüne ait teknede bulunan 5 mürettebat, yat batmadan önce botlarla tahliye edildi.

Mercedes-Benz Oceanic Lounge’ın paylaştığı görüntülerde, bir orkanın defalarca teknenin yan tarafına vurduğu, yatın sallanıp kısa süre içinde suya gömüldüğü görüldü. Videoda bir tanığın “Aman Tanrım” dediği duyuluyor.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde Cascais Körfezi açıklarında da aynı sürüyle ikinci bir karşılaşma yaşandı. Olayda teknedeki 4 kişi yara almadan kurtarıldı.

Portekiz Ulusal Denizcilik Otoritesi, orkalarla yaşanan etkileşim nedeniyle öğle saatlerinde uyarı aldıklarını ve ekiplerin hızla harekete geçtiğini açıkladı. Yetkililer, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu ve tıbbi yardıma ihtiyaç duymadığını bildirdi.

Araştırmacılara göre Mayıs 2020’den bu yana İber Yarımadası açıklarında orkaların teknelere saldırdığı yüzlerce olay kayda geçti. Uzmanlar, bu alışılmadık davranış eğiliminin nedenleri üzerine farklı teoriler üzerinde çalışıyor.

Bu son saldırı, geçtiğimiz haftalarda İspanya açıklarında iki teknenin katil balinaların hedefi olmasının ardından yapılan yeni uyarıların hemen sonrasında yaşandı.