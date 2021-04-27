Portekiz’de 9 ay sonra ilk kez corona kaynaklı ölüm yaşanmadı

Covid-19 ile mücadele kapsamında geçtiğimiz iki ay boyunca sıkı karantina tedbirlerinin alındığı Portekiz’de geçtiğimiz gün Covid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

3 Ağustos 2020’den bu yana ilk kez can kaybının yaşanmadığı Portekiz’de pandeminin başlangıcından bu yana 16 bin 965 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybederken 834 bin 638 vaka kaydedildi.

Can kaybının sıfıra indiği ülkede açıklama yapan sağlık yetkilisi, bulaşma riskinin 1’in altına indiğini, 100 bin kişi başına vaka sayısının 70,4 olduğunu belirtti.

NÜFUSUN YÜZDE 20’Sİ EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU

Ülkenin risk matrisinin ‘yeşil’ olduğu bildirilirken yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 20’sinin en az bir doz, yüzde 7’sinin ise iki doz aşı olduğunun altı çizildi.

AB’ye bağlı ülkede en çok can kaybının yaşandığı 80 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 90’ından fazlasının en az bir doz aşı olduğu belirtildi.

MART AYINDAN İTİBAREN KADEMELİ OLARAK GEVŞETİLDİ

Ocak ayındaki corona virüs dalgasında can kaybı sayısının günlük 400’e yaklaştığı ülkede, Mart ayında kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılırken, restoran, kafe, müzeler ve kuaför salonları açılmıştı.

Portekiz, artan corona virüs vakalarının ardından 29 Ocak'tan itibaren sınırlarını diğer ülke vatandaşlarına kapatmış ve vatandaşlarına 15 gün boyunca yurt dışına çıkış sınırlaması getirmişti.