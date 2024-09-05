Portekiz'de aşırı sağ, göçmenlere kota talebiyle referandum istiyor

Portekiz'in aşırı sağcı muhalefet partisi Chega, göçmen girişlerine kota getirilmesi için referandum istedi.

Avrupa ülkesinde, yaz tatilinin ardından hızlı başlayan siyasi gündemde Chega lideri Andre Ventura'nın ortaya attığı referandum talebi, şimdiden bütçe tartışmalarının önüne geçti.



Ventura, 2025 bütçesinin tartışılmaya başlanacağı sonbaharda, meclise önerge sunacaklarını ve Portekizlilere "Göçmenlere kota getirilmesini ister misiniz?" sorusunun yöneltileceği bir referandum talep edeceklerini açıkladı.



"Portekizlilerin ülkenin her yerinde etkisini gösteren kontrolsüz göçü isteyip istemediklerini görmek üzere referanduma gitmeliyiz" diyen Ventura, iktidarın 2025 bütçesine destek vermek için referandumu şart koştu.



21 EYLÜL'DE EYLEM YAPACAKLAR

Ventura, ayrıca düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin önlenmesine yönelik sınır kontrollerinin artırılmasını, sosyal hizmetler için göçmenlere aktarılan kaynakların azaltılmasını, suça karışan göçmenlerin sınır dışı edilmesini ve sadece iş sınıflarına göre göçmen kabulünü istedi.



Chega, 21 Eylül'de "kontrolsüz göçe karşı" ülke genelinde gösteri yapacağını duyurdu.



CUMHURBAŞKANI KARŞI ÇIKIYOR



Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ise aşırı sağın referandum talebine karşı olduğunu ifade etti.

Sousa, "Portekizlilere sormak lazım, bir iki ay içinde ülkede siyasi kriz istiyorlar mı?" diye konuştu.



HALKIN ESAS GÜNDEMİ GÖÇMENLER DEĞİL



Portekiz'de mart ayında yapılan erken genel seçimlerin ardından azınlık hükümeti kuran muhafazakar sağ görüşlü Demokratik İttifak'ın lideri Başbakan Luis Montenegro, ilk ciddi sınavını bu yıl sonunda verecek.



Göçmenlerle ilgili temmuz ayında yeni bir yasa çıkararak turistik vizeyle ülkeye gelenlerin oturma izni talep etmeleri uygulamasına son veren hükümet, anketlere göre Portekizlilerin sorunları arasında son sıralarda gösterilen göçmen konusunda aşırı sağ tarafından sıkıştırılıyor.



Hükümetin, bütçeyi meclisten geçirebilmesi için ülkedeki üçüncü büyük parti Chega'nın ya da ana muhalefetteki Sosyalist Partinin (PS) desteğine ihtiyacı var.



Portekiz'de son 10 yılda yaklaşık iki kat artan göçmen sayısı, ülke nüfusunun yüzde 10'una yaklaştı. Resmi verilere göre 11 milyon nüfusa sahip Portekiz'de, yüzde 43'e yakını Angola, Brezilya ve Fransa vatandaşı olmak üzere 1 milyon göçmen yaşıyor.

