Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle bin 65 kişi hayatını kaybetti

Dünyanın çeşitli yerlerinde etkili olan sıcak hava dalgası Portekiz’i derinden etkiledi.



40 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle Portekiz'de Sağlık Bakanlığı 7-18 Temmuz'da 1065 kişinin öldüğünü bildirdi.



Sağlık Bakanı Graça Freitas yaptığı açıklamada, sıcaklıklar artmaya devam ederken ülkenin iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkmak için hazırlanması gerektiği uyarısında bulundu.



Yetkililerin ölüm artışından aşırı sıcakları sorumlu tuttuğu Portekiz'de, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 7-18 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1065'e ulaştı.



Ülkede 7-13 Temmuz arasındaki sıcak hava dalgası nedeniyle 238 can kaybı yaşandığı açıklanmıştı.



Yüksek sıcaklıkların artmasıyla ilerleyen günlerde daha fazla ölümün muhtemel olduğu belirtildi.



Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA) verilerine göre, ülkede sıcaklık "yangın riski yüksek" seviyede seyrediyor.



Bazı bölgelerde sıcaklığın 40 derecenin üstünde olduğu ülke topraklarının yüzde 80'inde kuraklık yaşanırken, halihazırda devam eden 13 yangın nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri alevlerin tehdidi altında bulunuyor.



İspanya'da da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti.