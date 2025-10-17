Portekiz'de burka yasağı: Kamusal alanlarda giyilemeyecek

Portekiz Parlamentosu, aşırı sağcı Chega partisinin sunduğu yasa tasarısını kabul ederek burka gibi yüzü tamamen örten kıyafetlerin kamusal alanlarda kullanılmasını yasakladı.

Yasa teklifi, “yüzün sergilenmesini engelleyen ya da gizleyen kıyafetlerin” kamuya açık alanlarda kullanılmasını yasaklıyor. Aynı zamanda bir kişiyi cinsiyet veya dini gerekçelerle yüzünü örtmeye zorlamayı da suç sayıyor.



İSTİSNALAR DA MEVCUT

Ancak istisnalar da mevcut. Sağlık, güvenlik, mesleki, sanatsal ya da dini nedenlerle yüzün kapatılması yasa kapsamı dışında tutuldu. Ayrıca, diplomatik temsilcilikler, uçaklar, ibadet yerleri ve kutsal mekanlar da bu yasağın dışında kalıyor.



Yasaya göre kurallara uymayanlar, 200 ila 2 bin euro arasında para cezası ödeyecek. Kasıtlı ihlal durumlarında bu miktar 4 bin euroya kadar çıkabilecek. Bir kişiyi tehdit veya zorla yüzünü örtmeye mecbur bırakanlar ise üç yıla kadar hapis cezası veya para cezası alabilecek.



Chega lideri Andre Ventura, parlamentoda yaptığı konuşmada, “Portekiz’e kim gelirse gelsin, hangi dine veya kültüre mensup olursa olsun, bu ülkenin değerlerine ve geleneklerine saygı duymalıdır” diyerek yasa teklifini savundu.

SOSYALİSTLER ELEŞTİRDİ

İktidardaki PSD yasaya destek verirken, “metnin komisyon aşamasında geliştirilmesi gerektiğini” belirtti. Sosyalist Parti (PS) ise yasa tasarısını “belirli topluluklara karşı nefret söylemini körüklemekle” eleştirdi.



Yasa, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 30 gün içinde yürürlüğe girecek. Uygulama, sokaklar, kamu hizmeti veren yerler, spor etkinlikleri ve gösteriler dahil tüm kamusal alanlarda geçerli olacak.