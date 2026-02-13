Portekiz'de çocuklara sosyal medya düzenlemesi. Hem yasak hem ebeveyn denetimi geliyor

Portekiz'de iktidardaki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Partinin (PSD) çocuklarda sosyal medya kullanımını düzenleyen yasa tasarısı mecliste onaylanarak son halini alması için komisyona gönderildi.

Meclis, 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya ve diğer platformlara erişimini yasaklayan, 13-16 yaşlarındaki çocuklar için ebeveyn veya sınıf öğretmeni izni zorunluluğu getiren tasarıyı PSD, Sosyalist Parti (PS), hayvan hakları partisi PAN ve Madeira adasında faaliyet gösteren Halk İçin Birlikte (JPP) partisinin lehte oylarıyla onayladı.

Tasarıya hükümet ortaklarından Hristiyan Demokratlar (CDS-PP) ile muhalefetteki Yeşil Parti, Özgür, Sol Blok ve bir PS milletvekili çekimser oy kullanırken ana muhalefetteki aşırı sağcı Chega ve Liberal Girişim (IL) ise aleyhte oy kullandı.

Bundan sonraki aşamada meclisteki bir komisyonda görüşülecek olan tasarı, nihai oylama için tekrardan meclis genel kuruluna getirilecek.

13 YAŞ ALTINA TAMAMEN YASAKLANIYOR

Tasarı mevcut haliyle, 13 yaşın altındakilere sosyal paylaşım ağlarına erişimin tamamen yasaklanmasını, 13-16 yaş aralığına ise ebeveyn veya sınıf öğretmeni izninden sonra yaş doğrulamasının yapılacağı dijital bir anahtar sistemi aracılığıyla kullanım izni verilmesini öngörüyor.

Ayrıca, sosyal medya platformlarına sahip olan ve yasaya uymayan şirketlere 2 milyon euro'ya kadar para cezası verilmesi de tasarıda yer alıyor.